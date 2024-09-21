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Сийярто заявил о тайной торговле Европы с Россией

Сийярто заявил о тайной торговле Европы с Россией

Европа продолжает торговать с Россией, но делает это тайно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. Об этом сообщает венгерский телеканал 24.hu.

«Санкции не работают, ведь значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <…> Я хотел бы отметить — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет», — сказал он.

По словам дипломата, Венгрия открыто продолжает вести с Москвой экономические отношения. Цель и национальный интерес Будапешта — улучшать сферу торговли с Россией, подчеркнул глава МИД.

Венгерским компаниям не нужно отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, добавил Сийярто. По его словам, в республике такие заявления не являются ругательством.

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