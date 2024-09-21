Intel не смог в 2022 г договориться с Sony и лишился крупного контракта

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Корпорация Intel в 2022 году проиграла тендер и потеряла контракт на разработку и изготовление чипа для игровой приставки PlayStation 6, которую производит компания Sony. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника.

По их информации, это стало значительным ударом по достижениям компании в развитии ее бизнеса, сфокусированного на контрактном производстве для внешних клиентов. Победителем тендера на разработку чипа стала другая американская технологическая компания – Advanced Micro Devices (AMD). Агентство отмечает, что ранее глава Intel Пэт Гелсингер делал ставку на победу в тендере, которая могла бы стать серьезным толчком для развития ее подразделений, занимающихся разработкой и производством чипов. По словам источников, производитель таких микросхем мог бы «получать многомиллиардную прибыль и изготавливать тысячи чипов в месяц».

Источники агентства также сообщают, что причиной потери контракта стал тот факт, что Intel не смогла договориться с Sony, какую прибыль она будет получать с каждого проданного японскому технологическому гиганту чипа. Представитель Intel в ответ на запрос агентства отказался от комментариев, однако от лица компании выразил несогласие с подобной версией.