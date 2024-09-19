Глава МАГАТЭ: С нетерпением ждем COP29 в Баку (фото) |
Баку обвинил Комиссию Конгресса США в неуважении |
Азизов разъяснил причину стремления Азербайджана войти в БРИКС |
Кылыч: Железный кулак Алиева поставил точку на карте сепаратизма |
Как Израиль подготовил и провел операцию «Пейджер» |
Год назад Азербайджан разгромил остатки военных отрядов армян в Карабахе (видео) |
Госдеп пробил новое дно: оружие Армении «ради мира» и зеленый свет Еревану на реэкспорт товаров в Россию |
Глава МИД Великобритании поддержал деоккупацию Карабаха |
Азербайджан поддержал антиизраильскую резолюцию ГА ООН |
Главное Армия

«Хезболла» продолжит бить по Израилю

"Хезболла" продолжит бить по Израилю

Ливанское шиитское движение «Хезболла» продолжит наносить удары по Израилю в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа, невзирая на возможные последствия и потери. Об этом заявил лидер движения Хасан Насрулла.

«Ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия, развязанная против Газы, каковы бы ни были жертвы, последствия и перспективы», – подчеркнул Насрулла, которого цитирует Al Manar.

По его словам, в последнее время возглавляемая им организация «по официальным и неофициальным каналам» получила сообщения с требованием «прекратить огонь с юга». Однако, заверил Насрулла, «Хезболла» «не подчинится этим угрозам и не прекратит поддержку Газы».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)
Армия

Азербайджан и Турция развивают военные связи (фото)

2024/09/19, 22:21
Генерал-майор Исламзаде на переговорах с Гюлером (видео)
Армия

Генерал-майор Исламзаде на переговорах с Гюлером (видео)

2024/09/19, 20:39
"Хезболла" продолжит бить по Израилю
Армия

«Хезболла» продолжит бить по Израилю

2024/09/19, 20:23
Наш спецназ завершил учения в Казахстане (фото, видео)
Армия

Наш спецназ завершил учения в Казахстане (фото, видео)

2024/09/19, 19:41
Велиев обсудил с итальянским министром развитие военных связей
Армия

Велиев обсудил с итальянским министром развитие военных связей

2024/09/19, 19:12
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Армия

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

2024/09/19, 17:30
Керим Велиев обсудил с итальянским коллегой военное сотрудничество
Армия

Керим Велиев обсудил с итальянским коллегой военное сотрудничество

2024/09/19, 16:31
Азербайджан готовится к военному сотрудничеству с рядом стран
Армия

Азербайджан готовится к военному сотрудничеству с рядом стран

2024/09/19, 12:14
Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Италию
Армия

Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Италию

2024/09/19, 11:24