«Хезболла» продолжит бить по Израилю

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» продолжит наносить удары по Израилю в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа, невзирая на возможные последствия и потери. Об этом заявил лидер движения Хасан Насрулла.

«Ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия, развязанная против Газы, каковы бы ни были жертвы, последствия и перспективы», – подчеркнул Насрулла, которого цитирует Al Manar.

По его словам, в последнее время возглавляемая им организация «по официальным и неофициальным каналам» получила сообщения с требованием «прекратить огонь с юга». Однако, заверил Насрулла, «Хезболла» «не подчинится этим угрозам и не прекратит поддержку Газы».