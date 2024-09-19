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Наш спецназ завершил учения в Казахстане (фото, видео)

Наш спецназ завершил учения в Казахстане (фото, видео)

Завершились многонациональные учения «Безграничное братство – III», проведенные в Казахстане с участием спецназовцев Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Церемония закрытия учений, в которых приняли участие более четырехсот военнослужащих, состоялась на полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана.

На мероприятии был высоко оценен профессионализм участников учений.

Было отмечено, что согласно плану, спецназовцы умело выполнили задачи по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований, нарушивших границу, захвату господствующих высот, выведению из строя беспилотных летательных аппаратов с использованием средств радиоэлектронной борьбы, а также ведению воздушной разведки с целью защиты от атак дронов и другие задачи.

В заключение военнослужащим, отличившимся в учениях, были вручены награды.

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