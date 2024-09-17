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Бабаев: Азербайджан присоединился к 20 ключевым конвенциям

Бабаев: Азербайджан присоединился к 20 ключевым конвенциям

Азербайджан является одной из тех стран региона, которые присоединились к наибольшему числу международных конвенций.

Об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче «Цель» в эфире телеканала AzTV.

По его словам, которые приводит «Репорт», Азербайджан присоединился к 20 международным конвенциям, которые являются ключевыми документами по охране окружающей среды и климатическим проблемам.

«В Азербайджане успешно осуществляется реализация этих конвенций. Наша страна зарекомендовала себя как ведущее государство в этом направлении. Мы рассматриваем это как одну из форм регионального сотрудничества. Здесь речь идет о сотрудничестве как со странами Кавказа, так и Центральной Азии», – отметил М.Бабаев.

Министр подчеркнул, что проведение конференции СОР29, которая впервые на постсоветском пространстве состоится в Азербайджане, – большая ответственность.

«Мы предоставим здесь возможность для обсуждения не только климатических вопросов, но и аспектов, связанных с охраной окружающей среды. В числе ключевых тем обсуждений будут увеличение финансирования, а также организация странами этой финансовой помощи для решения климатической повестки и борьбы с изменением климата”, – добавил Мухтар Бабаев.

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