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Главное Экономика

Обнародованы прогнозы по госдолгу Азербайджана и инфляции в стране

Обнародованы прогнозы по госдолгу Азербайджана и инфляции в стране

Прогнозируется, что к концу 2025 года общая сумма государственного долга (внешнего и внутреннего) Азербайджанской Республики достигнет 30 миллиардов манатов, или 23 процента ВВП.

Об этом говорится в сообщении Минфина Азербайджана.

Отмечается, что в указанный период внешний государственный долг составит 9 миллиардов манатов, или 7 процентов ВВП, а внутренний государственный долг-21 миллиард манатов, или 16 процентов ВВП.

Правительство Азербайджана при этом прогнозирует, что в 2025 году годовая инфляция в стране составит 4,6%.

Согласно информации, прогноз был подготовлен министерством экономики на основе прогнозов международных организаций относительно цен на товары, стабильности курса маната, а также антиинфляционных мер.

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