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Турция завершила испытания «Стального купола»

Турция завершила испытания «Стального купола»

Успешно завершились испытания системы противовоздушной обороны турецкой разработки SİPER Product-2, известной как «Стальной купол», которые прошли в испытательном центре Синоп, сообщило сегодня Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Новая турецкая система ПВО продемонстрировала широкие возможности в ходе огневых испытаний, в которых были задействованы центр управления огнем, канал передачи данных, а также системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Отличительные особенности системы SİPER – работа на дальнем радиусе и большой высоте, что позволяет обеспечить противовоздушную оборону стратегических объектов. У нее широкая разветвленная архитектура, успешно противостоящая возможным атакам противника в рамках региональной ПВО, отметил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Новый комплекс способен поражать истребители, крылатые ракеты и снаряды класса «воздух-земля». Вскоре она сможет противостоять и баллистическим ракетам, добавил Гергюн.

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