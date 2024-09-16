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Истерика в Тегеране: Малеки обвинил Россию в «нарушении» суверенитета Ирана

Истерика в Тегеране: Малеки обвинил Россию в "нарушении" суверенитета Ирана

Член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Фада Хоссейн Малеки впал в истерику, раскритиковав позицию России по Зангезурскому коридору, заявив, что российские претензии «неприемлемы» для Ирана, сообщает Mehr.

Он отметил, что Иран «обвиняют в поддержке России в войне с Украиной, в то время как Россия оспаривает суверенитет Ирана над островами в Персидском заливе и вмешивается в дела Азербайджана и Армении».

Малеки призвал иранский МИД сделать строгое предупреждение России.

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