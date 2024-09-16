Статья посла Украины для «Минвала»: борьба за территориальную целостность продолжается

520 Просмотров

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал статью, специально подготовленную для Minval.az. Мы публикуем ее без сокращений и изменений:

11 сентября 2024 года в Киеве успешно прошел уже Четвертый саммит международной Крымской платформы. Стоит отметить расширение круга участников этого саммита, в котором приняли участие делегации из почти 60 стран и международных организаций.

К правительственному формату Крымской платформы впервые присоединились Аргентина, Организация Черноморского экономического сотрудничества и Международный Альянс по вопросам свободы религий и вероисповеданий. Это подчеркивает рост международной поддержки и увеличение числа стран, активно вовлеченных в вопрос возвращения временно оккупированного Крымского полуострова.

Поддержка суверенитета Украины

Все делегации подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили поддержку Формуле мира президента Владимира Зеленского и заверили в дальнейшей поддержке Украины в борьбе с непровоцированной российской агрессией.

Ключевые участники и выступления

К саммиту присоединились президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министры Латвии и Хорватии Эвика Силиня и Андрей Пленкович, главы парламентов Молдовы и Чехии Игорь Гросу и Маркета Пекарова Адамова, государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, руководитель Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазарь Коменеску и Генеральный секретарь Организации за экономическое развитие и демократию – ГУАМ, азербайджанский дипломат Алтай Эфендиев. Представители ряда стран присоединились к саммиту онлайн или через видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении подчеркнул: «Благодаря Крымской платформе, благодаря дипломатическим усилиям, благодаря сопротивлению нашего народа, наших воинов абсолютно четко принуждаем Россию к реальности, а именно – к международному праву, к силе мировой солидарности, а также к необходимости восстановить для Украина полную справедливость и в конечном итоге – надежный мир для всей нашей земли, для всех наших людей».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств США и Великобритании отметил: “Справедливый и длительный мир невозможен без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Крым – это Украина”. Он также выразил благодарность иностранным гостям за их участие в саммите.

Совместное заявление

По итогам саммита участники приняли Совместное заявление, в котором подчеркнули свою непреклонную преданность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая деоккупацию Крыма. В заявлении также говорится о дальнейшей политической, финансовой и военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Азербайджанская поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины

Недавно во время визита в Италию президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в очередной раз подтвердил твердую, неизменную и последовательную позицию Азербайджана по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а в поздравлении в адрес президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня независимости Украины лидер Азербайджана в частности отметил: «Азербайджан и Украина демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета в соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права. Выражаем намерение и дальше прилагать все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины».

Эти же вопросы стали темой первого разговора нового Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Глава внешнеполитического ведомства Украины по результатам беседы отметил: «Мы подтвердили наше взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности. Я ожидаю, что наше сотрудничество будет отражать дружеские связи между нашими народами».

Справедливый мир для Украины

Временная оккупация украинского Крыма, к сожалению, длится уже больше 10 лет. В настоящее время около 20% украинских суверенных территорий разных регионов находятся под российской оккупацией. Однако, благодаря героическим усилиям наших сил обороны мы выстояли и совместно с нашими партнерами и всем мировым сообществом Украина непременно принесет справедливый мир на свою землю. Для этого нам нужно объединяться и в этом году провести Второй Саммит мира с максимальным привлечением всех к усилению Украины и выполнению Формулы мира – единственно возможного пути восстановления справедливости и международного права.

Право жить на своей суверенной земле и строить собственное независимое и свободное государство невозможно сломать, потому как завещал наш выдающийся Кобзарь Тарас Шевченко: «Боритесь — поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава И воля свята!».

Слава Украине!