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Главное Общество

Полиция задержала в Габале наркокурьеров

Полиция задержала в Габале наркокурьеров

В Габале у трех подозреваемых в наркокурьерстве лиц было изъято свыше 2 кг наркотиков.

Согласно информации Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств Эльнур Мамедов, его родственник Самир Асадов и Джасур Гусейнов.

У них было обнаружено 2,3 кг марихуаны и метамфетамина. Задержанные признались, что были привлечены к наркокурьерству и согласились доставить наркотики в Гянджу с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении каждого из задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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