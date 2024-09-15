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Буданов назвал наиболее опасные для Украины российские боеприпасы

Буданов назвал наиболее опасные для Украины российские боеприпасы

Российские управляемые авиабомбы и ракеты «Искандер» представляют серьезную проблему для Украины, заявил на пресс-конференции в Киеве начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

«И это очень большая проблема для линии фронта. <…> больше всего страдают наши солдаты на линии соприкосновения и вблизи нее», — сказал Буданов (цитата по Bloomberg), отметив, что производство этих видов оружия выросло.

Еще одной «серьезной головной болью» для обороны Украины глава ГУР назвал поставки северокорейских боеприпасов в Россию.

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