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Трех американцев и британца приговорили к смертной казни в Конго

Трех американцев и британца приговорили к смертной казни в Конго

Суд в Конго признал виновными шесть иностранцев и приговорил их к смертной казни по делу о попытке государственного переворота в республике, пишет французская газета Le Figaro. По ее данным, всего по делу проходил 51 человек, 37 из них получили высшую меру наказания.
Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, были приговорены в пятницу к смертной казни военным судом в Киншасе по делу о «попытке государственного переворота», — говорится в сообщении.
Отмечается, что попытка свержения власти, о которой идет речь, произошла в мае 2024 года — в ходе операции был захвачен офис президента, в ней участвовали иностранцы. В итоге фигурантов дела также обвиняли в терроризме, преступном сговоре и ряде других преступлений. Среди осужденных, помимо американцев, также есть граждане Великобритании и Бельгии.

До этого Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота. Представитель армии страны бригадный генерал Сильвен Экенге подтвердил, что мятежников арестовали, однако их имена не раскрывались. При стрельбе у дома кандидата на пост спикера нижней палаты погибли как минимум три человека, в том числе двое полицейских.

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