Названа позиция Папы Римского по ударам ВСУ вглубь России

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Папа Римский Франциск негативно относится к ударам по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с Понтификом, передает Газета.Ru.

«Папа Франциск выступает против поставок любых дальнобойных вооружений Украине считая, что это приведет к эскалации, и приведет к еще большим разрушениям как на Украине, так и в России», — рассказал представитель союза.

Севастьянов подчеркнул, что Франциск выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной и пресечение любых попыток эскалации конфликта.