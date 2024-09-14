МИД Турции призвал оказать международное давление для признания Палестины в ООН

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Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал участников прошедшего в Мадриде заседания контактной группы по Газе оказать давление на страны, выступающие против полноправного членства Палестины в ООН и признания ее государственности.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции, опубликованном на сайте по итогам заседания, передает ТАСС.

«На встречах [в Мадриде] министр отметил, что необходимо расширить реализацию совместных инициатив, чтобы государство Палестина стало полноправным членом ООН и было признано еще большим количеством стран. Он подчеркнул, что важно оказывать давление на страны, которые выступают против этого. Наш министр также призвал большее количество стран присоединиться к делу о геноциде, возбужденному против Израиля в Международном суде ООН», – говорится в заявлении.

Турция, как указало ведомство, «продолжит работать над обеспечением немедленного и постоянного прекращения огня в Палестине», а также над тем, чтобы обеспечить «бесперебойную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа». Кроме того, Анкара не прекратит «предпринимать необходимые шаги для решения вопроса о создании двух государств» в этом ближневосточном регионе.

МИД Турции отметил, что призыв к международному сообществу о скорейшем признании государственности Палестины и создании двух государств содержится в итоговой декларации встречи в Мадриде.