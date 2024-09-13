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Полад Бюльбюльоглу предложил расширить фонд гуманитарного сотрудничества СНГ

Полад Бюльбюльоглу предложил расширить фонд гуманитарного сотрудничества СНГ

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ нужно расширить, присоединить к нему другие страны, не только из Содружества.

Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на итоговой сессии X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур под председательством заместителя председателя правительства РФ – председателя оргкомитета форума Татьяны Голиковой, передает ТАСС.

Посол вспомнил оглашенные во время проведения форума идеи о создании механизмов культурного взаимодействия. Он напомнил, что такой механизм уже есть – созданный в 2006 году Межгосударственный фонд стран СНГ. По его словам, президент РФ Владимир Путин тогда своим выступлением в Московском университете дал напутствие фонду и предопределил его программу. Бюльбюльоглу с 2010 года выбирали председателем этого фонда, а сопредседателем с российской стороны – Михаила Швыдкого. Фонд проводил много мероприятий, среди которых межгосударственная программа «Культурная столица Содружества», межгосударственная премия «Звезды Содружества», международная премия для талантливой молодежи «Содружество дебютов».

«Очень хотелось бы, чтобы не потерялось все, что было сделано и наработано за эти годы. Может пересмотреть функции этого фонда, расширить его, присоединить другие страны – не только СНГ, сейчас мир гораздо шире. И [прежде] чем придумать и создать новые механизмы, что всегда связано с большой бюрократией, может быть пересмотреть, усилить, расширить тот фонд, который уже есть, чтобы он мог продолжать то хорошее, что он делал все эти годы», – сказал посол.

Бюльбюльоглу также выразил мнение, что культура страны должна быть самобытна, но при этом взаимодействовать с другими культурами. Без такого взаимодействия развитие культур отдельных народов и во всем мире было бы очень трудно представить, отметил он.

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