В Азербайджане начался суд над ОПГ в связи с киберпреступлениями

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Начался суд над членами банды, обвиняемыми в организованной киберпреступности, связанной с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов – Гасымовым Бахадуром Агагулу оглу, его братом Икрамом Гасымовым, их двоюродным братом Гасымовым Фархадом Этибар оглу, Азизовым Джавидом Гаджи оглу, Алиевым Вели Агамалы оглу и Ахмедовым Анаром Шамиль оглу.

Сегодня на судебном рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова гособвинитель зачитал обвинительный акт.