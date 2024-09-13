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Польша получила от Южной Кореи самолеты без вооружения

Польша получила от Южной Кореи самолеты без вооружения

Южная Корея продала Польше небоеспособные учебно-боевые самолеты FA-50. Об этом заявил заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Варшава решила закупить у Сеула самолеты, а покупку вооружений к ним обсудить потом. Однако позже стало известно, что оружие для этих самолетов сняли с производства. Соответственно, польское Минобороны получило 12 самолетов, не способных воевать.

«Вероятно, это первые в мире небоевые учебно-боевые самолеты», — сказал замминистра.

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