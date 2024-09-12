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Главное Экономика

Счетная палата обнаружила несостыковки в госбюджете

Счетная палата обнаружила несостыковки в госбюджете

Счетная палата Азербайджана выявила отклонения в первом полугодии в бюджетных расходах по некоторым статьям.

Об этом свидетельствуют данные анализа Счетной палаты параметров госбюджета.

Согласно материалам палаты, отклонения между прогнозом и фактическим исполнением имели место по следующим статьям расходов: общегосударственные услуги, оборона и национальная безопасность, образование, социальная защита и социальное обеспечение, ЖКХ и др.

В частности, за отчетный период уровень исполнения по расходам на государственные капвложения составил 28,8%. При этом по 144 проектам на сумму 701 млн манатов по 24 заказчикам вообще не началось финансирование.

Анализ показывает, что в первом полугодии ежемесячные расходы госбюджета составили 2,7 млрд манатов.

При этом Счетная палата считает, что для исполнения расходной части госбюджета на 2024 год на уровне 39,7 млрд манатов, во втором полугодии ежемесячный объем расходов составит 3,95 млрд манатов.

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