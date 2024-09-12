В Баку при организации НАТО состоялся курс по стратегическим коммуникациям (фото)

При организации Министерства обороны Азербайджана и Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме и при поддержке Агентства развития медиа в Баку был проведен курс по стратегическим коммуникациям.
Как сообщает Минобороны, к курсу, проводимому в Управлении по связям с медиа и общественностью, были привлечены представители государственных структур.
Участникам была представлена презентация о Коммуникационной стратегии Министерства обороны, утвержденной соответствующим решением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
На курсе также были представлены брифинги на тему организации стратегической коммуникации и установления военно-общественных связей в НАТО, проведены взаимные обсуждения и даны ответы на интересующие участников вопросы.
В ходе курса участники ознакомились с издательской, мультимедийной и редакционной деятельностью Министерства, а также выполнили различные задания по синдикатам.
В заключение участникам были вручены сертификаты.