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В России могут вернуть всеобщий воинский призыв

В России могут вернуть всеобщий воинский призыв

В России глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал вернуть всеобщий призыв в армию, потому что «мир находится в состоянии долгой войны». Об этом он сказал в своем докладе «Об образе будущего» на юридическом форуме в Белгородском государственном университете.

«Я считаю, надо вернуться к по-настоящему всеобщему призыву. У нас сейчас треть или даже четверть молодых людей проходит через армию. Я не призываю устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт, поймите правильно. Не об этом идет речь. Я считаю, что каждый молодой человек, независимо от его здоровья, если нездоров, пусть на кухне служит, все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны», — приводит «Мир Белогорья» слова Фадеева.

По словам Фадеева, многие молодые люди, уехавшие из России после объявления «частичной» мобилизации, закончили хорошие университеты, но «не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в этом мире».

Фадеев также привел цифры расходов на оборону, отметив, что сейчас они составляют около 8% ВВП, ранее было 3% ВВП, а в СССР достигали 13% ВВП. «Некоторые скажут: вы хотите пушки вместо масла. Нет, не будет пушек — не будет и масла. Моя позиция очень простая, нужно на оборону тратить столько сколько надо для своей безопасности», — добавил глава СПЧ.

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