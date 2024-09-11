Еврокомиссар о транзите азербайджанского газа через Украину

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Еврокомиссия не участвует в переговорах по транзиту в ЕС азербайджанского газа через Украину, заявила еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

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«Европейские компании в настоящее время получают азербайджанский газ через Турцию. ЕК внимательно следила за сообщениями в СМИ по возможному транзиту азербайджанского газа через Украину. Мы не принимали участия в таких дискуссиях и не заявляли о намерении получать дополнительные объемы газа», – приводит «Спутник» ее слова.