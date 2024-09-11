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Россия не смогла добиться разблокировки подсанкционных €70 млрд

Россия не смогла добиться разблокировки подсанкционных €70 млрд

Национальный расчетный депозитарий России проиграл в суде дело о санкциях ЕС и не добился разблокировки €70 млрд, сообщает Bloomberg. Площадку в 2022 году обвинили в помощи руководству РФ в мобилизации ресурсов для специальной военной операции.

НРД «не смог продемонстрировать», что ЕС ошибся, придя к выводу, что это предприятие было системно важным финансовым учреждением, которое играло существенную роль в функционировании финансовой системы России, — говорится в решении суда.

Согласно введенным ограничениям заморожены все средства и ресурсы депозитария. НРД не могут быть предоставлены новые средства и ресурсы.

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