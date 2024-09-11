Россия получила еще одну партию северокорейских ракет

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Россия получила новые поставки баллистических ракет малой дальности Hwasong-11 от Северной Кореи. Они уже были использованы для ударов по Киеву этим летом. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации, 3 сентября британские исследователи в Киеве исследовали обломки четырех ракет Hwasong-11 после очередной атаки России. Эксперты расшифровали производственную маркировку на нескольких частях каждой ракеты.

Они установили, что ракета Hwasong-11, использованная при атаке на Киев 18 августа, имела отметки, указывающие на то, что она была изготовлена ​​в этом году. На внутренних частях трех других, которые использовались при обстреле в июле и августе, не было маркировки, указывающей, когда они были изготовлены.

Ракета Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками. Снаружи снаряд похож на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».