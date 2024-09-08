В Турции опрокинулся БТР, погибли четверо военнослужащих (фото)

В результате опрокидывания бронетранспортера в районе Оваджик турецкой провинции Тунчели погибли 4 военнослужащих.
Об этом в соцсети Х написал министр внутренних дел Али Йерликая.
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷
Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş… pic.twitter.com/5FcZHDAHAh
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024