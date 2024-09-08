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В Турции опрокинулся БТР, погибли четверо военнослужащих (фото)

В Турции опрокинулся БТР, погибли четверо военнослужащих (фото)

В результате опрокидывания бронетранспортера в районе Оваджик турецкой провинции Тунчели погибли 4 военнослужащих.

Об этом в соцсети Х написал министр внутренних дел Али Йерликая.

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