США проигрывают борьбу за Красное море

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Соединенные Штаты в течение 2024 года так и не смогли ничего сделать с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), в связи с чем США проигрывают борьбу за Красное море. Об этом пишет Bloomberg.

«Кто бы ни стал президентом в 2025 году, ему придется признать тот факт, что Америка проигрывает борьбу за Красное море, со всеми пагубными глобальными последствиями, которые могут последовать», – говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, результаты ударов, которые США совместно с Великобританией предприняли против хуситов в январе 2024 года, оказались «в лучшем случае средними».

Кроме того, в течение всего 2024 года группировка оказалась «не столько сдержана, сколько воодушевлена», добавляется в материале.