Техническая миссия РКИК ООН находится в Азербайджане для оценки подготовки к COP29

73 Просмотров

Техническая миссия Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) с 6 по 9 сентября находится с визитом Азербайджане с целью оценки хода подготовки к климатической конференции 29-й сессии Конференции сторон (COP29) РКИК ООН, которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании (АОК) COP29.

В первый день визита руководитель миссии, директор отдела по делам конференций РКИК ООН Васим Мир встретился с председателем правления, главным исполнительным директором по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчаловой.

На встрече стороны обсудили статус ряда интенсивных операционных процессов в рамках подготовки к престижному мероприятию, распределение территории по различным целям и другие организационные вопросы.

Одновременно представитель Департамента безопасности ООН Кевин О’Хэнлон встретился с соответствующими представителями АОК COP29 и обменялся мнениями о шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности конференции. Затем члены миссии в расширенном составе посетили место проведения мероприятия – Бакинский стадион. Здесь они ознакомились с завершенными и продолжающимися строительными работами и операционными процессами.

В первый день визита делегация также приняла участие в брифинге, организованном Азербайджанской операционной компанией COP29 для членов дипломатического корпуса, аккредитованных в Азербайджане, о процессе подготовки к международной климатической конференции и планах мероприятия.

Отметим, что в рамках трехдневного визита будут продолжены встречи представителей миссии с руководителями профильных структур АОК COP29 и различными государственными органами на месте проведения мероприятия для охвата всех направлений подготовительного процесса. Кроме того, планируется посещение различных мест с целью оценки возможностей размещения, питания и транспорта, созданных в городе для большого числа делегатов, приглашенных на конференцию. Так, планируется, что представители технической миссии посетят отели и резиденции в столице, чтобы определить, соответствуют ли созданные условия и возможности соответствующим требованиям, а также ознакомятся с существующими возможностями в сфере питания и кейтеринговыми услугами.