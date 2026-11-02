Германия и Великобритания планируют совместно разработать крылатую и гиперзвуковую ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 2 тыс. км, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы немецкого Минобороны.

В рамках проекта Deep Precision Strike (DPS) Лондон возьмет на себя разработку крылатой ракеты High-End Cruise Missile, предназначенной для полета на малой высоте и преодоления радиолокационного обнаружения. Первую версию рассчитывают подготовить к применению в 2032 году.

Германия, в свою очередь, займется созданием гиперзвукового оружия. Ракета-носитель должна будет поднять планирующий боевой блок на большую высоту, после чего тот направится к цели со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Берлин рассчитывает подготовить эту систему к применению к 2035 году.

Как отмечает издание, проект должен дать европейским вооруженным силам возможность наносить удары далеко за линией фронта, не полагаясь на американские ракеты.

Великобритания уже выделила £770 млн на четыре года для более широкой программы разработки ракетных вооружений. В немецких бюджетных документах предусмотрено более €9 млрд на будущие расходы по этому направлению, однако конкретные сроки пока не определены.

Для разработки гиперзвуковой части проекта Минобороны Германии планирует привлечь две компании – европейского производителя ракет MBDA и британско-германский стартап Hypersonica. Им поручат создать конкурирующие экспериментальные образцы к 2029 году. После испытаний Берлин определит дальнейший ход программы.