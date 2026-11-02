Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран.

«Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Резаи и президент России Путин, в рамках консультаций высокого уровня между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией и после недавних встреч высокопоставленных должностных лиц двух стран, обсудили по телефону текущую ситуацию в регионе и мире, с особым акцентом на Западную Азию», – сообщает агентство Tasnim.

Резаи поблагодарил Путина за позицию Москвы, «высоко оценившей роль погибшего лидера революции Али Хаменеи и других великих национальных героев, а также за поддержку стойкости и мужества иранского народа».

По информации агентства, стороны договорились продолжать «стратегическое сотрудничество на основе дорожной карты, намеченной высшим руководством обеих стран».