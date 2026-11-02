Казахстан приостановил прокачку нефти по трубопроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла в России, сообщила официальный представитель Минэнерго страны Асель Серикпаева.

«В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (05:09 по Баку) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была приостановлена», — указала она.