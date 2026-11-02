Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран стремится урегулировать кризис в отношениях с США путем переговоров, и сообщил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи предоставил правительству необходимые полномочия для этого. Об этом сообщает ISNA.

«Мы стараемся решить проблему путем диалога. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству определенные полномочия», – заявил Пезешкиан на совещании с губернаторами и мэрами крупных городов.

Президент также отметил, что преодолеть вызовы и кризис, которые создали для Ирана враги, можно только при содействии и сотрудничестве населения.