Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели 18 человек и ранении еще пятерых в результате российских авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области, где под удар попали школа, использовавшаяся для раздачи гуманитарной помощи, и укрытие.

«Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. С самого утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомбами был повторный удар еще девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о восемнадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Пять человек ранены», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте продолжается спасательная операция и поиск людей. К работам привлечены военные, спасатели и сотрудники специальных служб. Президент отметил, что обстановка в поселке остается сложной.