Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели 18 человек и ранении еще пятерых в результате российских авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области, где под удар попали школа, использовавшаяся для раздачи гуманитарной помощи, и укрытие.
«Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. С самого утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомбами был повторный удар еще девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о восемнадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Пять человек ранены», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте продолжается спасательная операция и поиск людей. К работам привлечены военные, спасатели и сотрудники специальных служб. Президент отметил, что обстановка в поселке остается сложной.
«Это очередное доказательство того, что Россия не хочет никакой деэскалации, никакой реальной справедливости. После гуманитарной операции в Олешках был момент, когда следующие шаги могли бы показать, что приближение мира возможно. Такими убийствами Россия дает абсолютно противоположный сигнал – Россия рассчитывает на дальнейшие убийства. Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жесткий. Ответ России. И поддержка для Украины. Нужно защищать жизнь. Спасибо всем, кто помогает!», – добавил глава государства.