Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на Европу, но при этом пригрозил европейским странам последствиями возможной российской «гибридной войны».

«Наш президент за последние, по-моему, два месяца три или четыре раза сказал: «Не собираемся ни на какую Европу нападать». А они все равно настойчиво, настойчиво, настойчиво. Вот против нас Россия ведет гибридную войну. Слушайте, нам не до вас. Не знаю, может быть, скажу не очень правильную вещь, но не дай вам бог дожить до того дня, когда Россия начнет вести против вас гибридную войну», – сказал Шойгу на пресс-конференции на полях международной недели «Народы России».

По его словам, Запад постоянно пытается обмануть Москву, уровень доверия к западным коллегам находится на очень низком уровне.