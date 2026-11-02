Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, комментируя предостережения президента США Дональда Трампа.

По словам Зеленского, этот вопрос неоднократно обсуждался с Трампом и его командой.