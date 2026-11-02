Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, комментируя предостережения президента США Дональда Трампа.
По словам Зеленского, этот вопрос неоднократно обсуждался с Трампом и его командой.
«Киев также готов рассмотреть вариант с поставками американских систем ПВО Patriot для защиты украинской энергосистемы. Если вам нужно, чтобы мы месяц не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы, дайте нам Patriot на месяц», — заявил Зеленский, добавив, что Украина готова найти средства и оплатить поставки.