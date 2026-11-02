Польская полиция совместно с армией, Пограничной стражей и спецслужбами проводит превентивную операцию в приграничных с Калининградской областью России Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах из-за предупреждения о возможных диверсиях, сообщил радиостанции RMF FM главный комендант полиции Марек Боронь.

По его словам, на прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки и разведывательных служб союзников о возможных провокациях на границе в ближайшие дни, в том числе о попытках прорыва вооруженных групп.

Операцией руководят из штаба Главного управления полиции. К ней подключены региональные управления в Ольштыне и Белостоке. В приграничные районы направили подкрепление из нескольких воеводств, а также контртеррористические подразделения.

Основная задача силовиков – защитить местных жителей и учреждения, а также предотвратить любые ситуации, которые могут угрожать людям.

Боронь связал усиление мер безопасности с диверсиями, саботажем и гибридными действиями «восточных служб», с которыми столкнулась Польша. При этом он отверг предположение о том, что операция имеет какое-либо отношение к кризису вокруг Конституционного трибунала.