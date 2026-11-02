Глава МИД Китая Ван И призвал страны Персидского залива создать новую систему региональной безопасности на фоне угрозы возобновления боевых действий.

Об этом он заявил на встрече с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаедом бен Мухаммедом аль-Айбаном, сообщили в МИД КНР.

«Китай считает, что все страны региона должны углублять взаимопонимание, восстанавливать взаимодоверие, улучшать отношения и жить в мире и согласии, а также посредством консультаций содействовать созданию новой архитектуры региональной безопасности, которая будет отвечать долгосрочным интересам народов стран региона», — приводит слова Ван И китайское внешнеполитическое ведомство.

Китайский дипломат отметил, что регион вновь оказался перед судьбоносным выбором между войной и миром. По его словам, путь к миру непрост, однако достижим. Китайская сторона выразила надежду, что участники конфликта смогут урегулировать разногласия путем диалога и переговоров, прекратить боевые действия и обеспечить безопасность поставок энергоресурсов и морских путей.