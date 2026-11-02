Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заранее помиловать Илона Маска и его ближайших помощников, если после промежуточных выборов демократы получат контроль над конгрессом и начнут расследования в отношении предпринимателя. Об этом сообщает Bloomberg

В интервью для подкаста Pod Force One на вопрос о том, готов ли он предоставить превентивные помилования, Трамп ответил:

«Если бы мне понадобилось, конечно. Я бы даже не раздумывал».

В качестве примера американский лидер привел действия своего предшественника Джо Байдена, который перед уходом с поста помиловал своего сына Хантера, а также нескольких представителей своей администрации, которым могла угрожать ответная реакция со стороны новой власти.

«Именно это сделал Байден. Он помиловал всех», – сказал Трамп, упомянув также помилования участников расследования нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

В середине октября Politico сообщило, что демократы намерены начать расследование возможных нарушений в администрации Трампа, в том числе связанных с деятельностью Маска, если получат большинство в Палате представителей на ноябрьских промежуточных выборах.

По данным издания, внимание законодателей может привлечь работа предпринимателя на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE), крупные контракты его компаний с американскими властями, а также возможная роль Маска в ограничении доступа ВСУ к Starlink.

Превентивное помилование позволяет освободить человека от уголовного преследования за федеральные преступления еще до предъявления обвинений или вынесения приговора. При этом президентские полномочия не распространяются на преступления, подпадающие под юрисдикцию отдельных штатов.