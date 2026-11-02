Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен покинуть Белый дом по окончании нынешнего срока.

«Да, я уйду. Я бы с удовольствием баллотировался снова, если бы у меня была такая возможность, но формулировки закона очень жесткие. Я бы с удовольствием баллотировался. На днях они проводили опрос, в котором я обошел всех с большим отрывом», – сказал он в интервью New York Post.

Трамп напомнил, что до завершения его президентства остается еще два года, за которые можно успеть многое.

Трамп впервые возглавил США в 2017 году и покинул пост в январе 2021-го. Вновь он вступил в должность 20 января 2025 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз. Следующие президентские выборы должны состояться в 2028 году.

Ранее Трамп не исключал возможности баллотироваться на третий срок и говорил, что для этого существуют «способы».