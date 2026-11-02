Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон назвал «бредом» разговоры о возможном ядерном ударе по Ирану, подчеркнув, что ни в Израиле, ни в США даже не обсуждают такой сценарий.

В интервью Al Arabiya English Даннон отметил, что в США и Израиле даже не обсуждают возможность нанесения ядерного удара по Ирану, отвергнув подобные предположения как «бредовые».

Он также указал, что Тель-Авив не пытается диктовать Вашингтону, какую политику следует проводить в отношении Тегерана. По его словам, президент США Дональд Трамп точно знает, каких целей хочет добиться в Иране и как их достичь.

Данон добавил, что Израиль будет сотрудничать с США и поддерживать американские решения, не оказывая давления на Вашингтон.

При этом, по словам постпреда, Тель-Авив готов к любому развитию событий и уже демонстрировал свои возможности.