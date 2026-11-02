Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершит свою дипломатическую миссию по собственному желанию, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский удовлетворил его ходатайство. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

«Посол Кшиштоф Щерский обратился к министру иностранных дел Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии при ООН. Министр Сикорский удовлетворил эту просьбу. Посол Щерский завершит миссию уже в этом месяце», – написал Вевюр в соцсети X.

Сам Щерский пока не объяснял причин своего решения ни в социальных сетях, ни в публичных выступлениях.

Постпредом Польши при ООН он стал в 2021 году. До этого дипломат возглавлял Бюро по международной политике при администрации бывшего президента страны Анджея Дуды.

Отставка Щерского произошла на фоне других кадровых разногласий в польской дипломатии. В ночь с 30 на 31 октября послы Польши в Китае и Румынии также объявили, что не намерены продолжать работу на своих должностях. Свое решение они связали с несогласием с действиями правительства в конфликте вокруг Конституционного суда.