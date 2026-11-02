Польша преобразует 4-ю Варминско-Мазурскую бригаду территориальной обороны в бригаду пограничной обороны, которая будет отвечать за защиту границы с Калининградской областью России, сообщает радиостанция RMF24.

Новое подразделение займется наблюдением за приграничными районами и поддержкой Пограничной службы. В случае возникновения угрозы бригада сможет самостоятельно выполнять задачи по обороне границы.

Командир подразделения Цезарий Кисковяк сообщил, что реорганизацию планируют завершить до конца 2026 года. При этом на достижение полной боевой готовности потребуется еще около двух лет.

По словам Кисковяка, военные не будут подменять пограничников и заниматься повседневной охраной границы.

Бригада будет действовать в районе Сувалкского коридора — участка территории протяженностью около 100 километров между Беларусью и Калининградской областью России.