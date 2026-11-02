Стратегический нефтяной резерв США сократился до 282,2 млн баррелей, опустившись до минимума более чем за 44 года.

По данным Министерства энергетики США, за отчетную неделю, завершившуюся 30 октября, запасы уменьшились примерно на 400 тыс. баррелей. Нынешний показатель стал самым низким с октября 1982 года.

Тогда, по итогам недели, завершившейся 15 октября, в резерве оставалось 280,802 млн баррелей нефти.

Запасы начали опускаться ниже уровня 1982 года в конце августа 2026 года. В начале октября они составляли около 283 млн баррелей.

Стратегический нефтяной резерв США создали в 1975 году по решению Конгресса после мирового энергетического кризиса. Он предназначен для использования в случае чрезвычайных ситуаций, способных нарушить поставки нефти.