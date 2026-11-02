Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял президента страны Кароля Навроцкого, который прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, чтобы ночью посетить здание Конституционного трибунала.

«Президент отказался от зарубежного визита, чтобы ночью зайти в здание, а затем выйти из него. Хотел бы я знать, для чего все это было нужно», – съязвил Сикорский в интервью TVN24.

Глава польского МИД также раскритиковал поведение Навроцкого во время ночного визита. По его словам, президент не вправе входить в здание Конституционного трибунала по собственному усмотрению.

Кроме того, министр прокомментировал конфликт президента с судьей Анной Корвин-Петровской, произошедший во время посещения трибунала. Сикорский назвал случившееся скандальным и заявил, что президент продемонстрировал свое физическое преимущество во время столкновения с судьей.

Глава МИД также обвинил Навроцкого в попытке расширить свои полномочия без изменения конституции и фактически превратить Польшу в президентскую республику. По словам Сикорского, для разрешения кризиса достаточно соблюдать действующую конституцию, согласно которой судей Конституционного трибунала избирает Сейм, а не президент.