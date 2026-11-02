Грузия намерена продолжать укрепление экономических и гуманитарных связей с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии по случаю Дня дипломата.

По его словам, новый спецпредставитель главы правительства по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили уже эффективно работает в этом направлении.

Кобахидзе также отметил, что Грузия добилась значительных результатов в экономическом развитии, обеспечении безопасности и укреплении суверенитета. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития дипломатической службы и последовательной защиты национальных интересов.