Участие России в Организации тюркских государств (ОТГ) было бы естественным из-за наличия тюркских народов в стране.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками, исторические по происхождению. Поэтому, конечно, это было бы вполне понятно, и целесообразно, и естественно», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что официального приглашения пока не было: