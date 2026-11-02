Участие России в Организации тюркских государств (ОТГ) было бы естественным из-за наличия тюркских народов в стране.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«В России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками, исторические по происхождению. Поэтому, конечно, это было бы вполне понятно, и целесообразно, и естественно», — подчеркнул Песков.
Песков отметил, что официального приглашения пока не было:
«Тем не менее эта тема встанет в повестку дня наших контактов с друзьями из Астаны», — сказал он.