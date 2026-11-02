Вице-премьер России Дмитрий Патрушев вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль «За содействие» за вклад в природоохранную деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения состоялась во время рабочего визита Патрушева в республику. Обращаясь к Кадырову, вице-премьер отметил, что тот уже третий год занимается вопросами «природоохранного блока».

«Хочу здесь вас тоже поблагодарить за то, что вы очень внимательно относитесь к этой теме. У нас есть небольшая награда по этому поводу», – сказал Патрушев.

В ходе поездки они вместе посетили экологический комплекс «Технопарк» в Грозном, осмотрели берегоукрепительные сооружения на реке Фортанга в Ачхой-Мартане и ознакомились с ходом уборочной кампании на полях компании «Стандарт-С». Также Патрушев и Кадыров побывали на Грозненском ипподроме.

Ранее другой вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил Кадырову знак «Почетный архитектор России».