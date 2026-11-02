На нефтеперерабатывающем заводе в индийском Вишакхапатнаме произошел крупный пожар, сообщения о взрыве на предприятии проверяются, сообщает Times of India.

Возгорание возникло вечером 2 ноября на территории завода Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), рядом с нефтяным резервуаром. Происшествие вызвало тревогу в расположенных поблизости промышленных районах Малкапурам и Шрихарипурам.

Полиция подтвердила факт пожара. Причина происшествия, информация о возможных пострадавших и масштабы ущерба пока не уточняются.