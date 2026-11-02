В Азербайджане арестованы два человека по делу о гибели двух посетителей зиплайна в семейном центре отдыха Şəki Yaylası в Шекинском районе. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны.

Трагедия произошла 8 сентября – Уджал Байрамов и Джошгун Мамедзаде упали с высоты во время катания на зиплайне и скончались от полученных травм на месте.

По данным следствия, управлявший центром отдыха предприниматель Рамиз Гусейнов проявил халатность, которая привела к гибели двух человек. Кроме того, он поручил строительство башни для канатной дороги Абасату Пашаеву, у которого не было ни соответствующего образования, ни лицензии на такие работы.

Как установило следствие, из-за деформации металлической конструкции башня начала сильно раскачиваться, что вызвало вибрацию канатов. В результате скользящее устройство зиплайна сошло с троса, а его тканевая часть порвалась.

2 ноября Гусейнову предъявили обвинение по статье 314.3 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), а Пашаеву – по статье 124.2 (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Решением Шекинского районного суда оба подозреваемых заключены под стражу. Предварительное следствие продолжается.