Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что за последние девять дней в Ормузском проливе были атакованы 11 нефтяных танкеров, нарушивших установленные правила.

«Только с 25 октября (дата демонстративного визита командующего CENTCOM Брэда Купера в регион Ормузского пролива) по сегодняшний день (за девять дней) в Ормузском проливе сгорели 11 нефтяных танкеров, нарушивших правила, а некоторые из них затонули», – говорится в сообщении ВМС КСИР, опубликованном в соцсети X.

Кроме того, иранские военные сообщили об инциденте с еще одним танкером, который пытался пройти через пролив с отключенными навигационными системами. Судно натолкнулось на морскую мину, после чего на борту начался пожар.

ВМС КСИР предупредили, что движение без согласования в районах повышенного риска может привести к столкновению с морскими минами и возгоранию.