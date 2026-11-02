Комитет национальной безопасности (КНБ) задержал десять человек, которых подозревают в создании экстремистской группы и подготовке насильственного захвата власти в западной части страны. Об этом сообщает пресс-служба КНБ

Операция прошла 30 октября в Атырау. Действия силовиков координировала прокуратура в рамках досудебного расследования.

По версии следствия, участники группы намеревались силой изменить конституционный строй в западном регионе Казахстана. Задержанным вменяют создание экстремистской группы и руководство ею, участие в ее деятельности, пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни.

Во время обысков в домах подозреваемых сотрудники КНБ обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику и литературу. Кроме того, ведомство сообщило о закрытии трех подпольных учебных центров, где занимались дети и подростки.

По данным КНБ, некоторые задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за террористические преступления. Другие подробности расследования не раскрываются.