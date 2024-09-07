Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана

281 Просмотров

В январе-августе этого года из Азербайджана было осуществлено 17769 авиарейсов в 38 стран.

Согласно информации Государственного агентства по туризму, это на 6 стран (18,7%) и 2546 авиарейсов (20,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период больше всего рейсов из Азербайджана было совершено в Россию (5134 рейса). Это на 12,9% больше, чем год назад.

Второе место после России по количеству совершенных авиарейсов занимает Турция – 4004 рейса, что на 5,5% больше, чем год назад.