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Главное Экономика

Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана

Существенно возросло число авиарейсов из Азербайджана

В январе-августе этого года из Азербайджана было осуществлено 17769 авиарейсов в 38 стран.

Согласно информации Государственного агентства по туризму, это на 6 стран (18,7%) и 2546 авиарейсов (20,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период больше всего рейсов из Азербайджана было совершено в Россию (5134 рейса). Это на 12,9% больше, чем год назад.

Второе место после России по количеству совершенных авиарейсов занимает Турция – 4004 рейса, что на 5,5% больше, чем год назад.

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